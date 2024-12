Teatavasti ei vabanda Vladimir Putin kunagi. Ometi on ta pärast esimesel jõulupühal toimunud Aserbaidžaani lennufirma reisilennuki allatulistamist jõudnud sellele nii lähedale, kui tema puhul võimalik.

Ta ei tunnistanud, et süüdi oli Venemaa rakett, kuid võttis laupäevases telefonivestluses oma aserbaidžaani kolleegi Ilham Alijeviga omaks, et «traagiline vahejuhtum leidis aset Venemaa õhuruumis». Tema ebatavaline avameelsus peegeldab Putini positsiooni, mis on küll tugev, kuid habras, ja võib ootamatute kriiside tõttu ohtu sattuda.