Neli eestlaste kuningat olla ristisõdijate tapetud 1343. aastal Paides. On see nüüd legend või päris lugu, mine sa võta kinni. Aga ilma administratsioonita, regiooni omavalitsuste ja kogukondade toetuseta on uutel portfellita regiooniministritel ikka väga vähe võimu keskvalitsuse sajapealise lohega võitlemiseks. Ehk võiks nad siis olla pigem regionaalsed müügimehed, kes aitavad tuua investoreid Tallinnast kaugemale, rääkida kohalikele välja lisaboonuseid ja kiirendada samas planeeringute kulgu, kirjutab kolumnist ja TÜ regionaalplaneerimise kaasprofessor Garri Raagmaa.