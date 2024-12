TIIT RIISMAA Balti suutäie seedimisega jäid venelased ajahätta – venestamine on peen töö

Piirideta maailmas on rahvaste sundimatu ja seetõttu ka aeglane segunemine normaalne nähtus. Magusa praelõhna peale voolab inimesi Ameerikasse kogu maailmast – nii seaduslikult kui ebaseaduslikult. Aga seal ei tunta huvi selle vastu, mis on selle segu nimi. Venestamine on hoopis peenem tegevus, kirjutab matemaatikadoktor Tiit Riismaa.