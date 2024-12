Viimase nädala jooksul on drastiliselt vähenenud Vene armee öistes rünnakutes kasutatavate Iraani droonide arv. Esialgu võib järeldada, et Ukraina rünnakutel Venemaa territooriumil on olnud nähtav mõju. Näis, kuidas edaspidi.

Slovakkia kaitseminister teatas, et Ukraina peaks loobuma oma territooriumitest Venemaa kasuks. Ta rõhutas, et Slovakkia huvides on kiire vaherahu ja sellel järgnevad rahuläbirääkimised. Näib, nagu Slovakkia valitsus üritaks mingil moel pretendeerida rahuprotsessi osaliseks. Jääb ainult arusaamatuks, millistele eeldustele nad tuginevad. Ettepanekud Ukrainale loovutada territooriumid rahu nimel tähendab praktikas eeltööd Venemaa positsiooni kasuks. Selline lahendus sobiks lõpuks Venemaale, eriti kui fikseerida see vaherahuna ning venitada aastaid rahuläbirääkimisi Ukrainale pidevalt uut survet avaldades ning välistades seeläbi igasuguse normaalse sisemise arengu Ukrainas ning riigi integreerumise Euroopa suunal.