JUHTKIRI Kaksteist punkti Soomele

Praegune võit tundub magusamgi veel. Soomlased olid kaablipurustajate laeva naasmiseks valmistunud ning loetud tunnid peale seda, kui Eagle S oli Estlink 2 purukskaksanud, lendasid kohale kopterid ning köisi pidi pardale laskunud eriüksuslased võtsid laeva kärmesti enda kontrolli alla.

Kiire reaktsioon oli hea kahel põhjusel. Väidetavalt jäid seetõttu terveks Balticconnectori gaasitoru ja Estlink 1, millega laeva kurss oleks peagi samuti ristunud. Kuid kindel on see, et kiire operatsiooniga saadi kätte n-ö suitsev püstol: laeva pardalt leiti erilisi luureseadmeid, mida ei peaks ühe tavalise kaubalaeva arsenalis leiduma. Lisaks avastati pardalt keegi mees, kes polnud tavapärane laevapere liige, vaid küllap pidi opereerima eriseadmetega, mis võimaldasid muuhulgas jälgida veealust elu. Ja laeval ankruketi otsas ankrut polnud.

Meie valitsus peab saatma välja sõnumi, et kaitseme oma taristut kõigi võimalustega ning hübriidrünnakutele reageeritakse jõuliselt ja süüdiolevad alused peetakse kinni.

Laev on arestitud ning teisaldatud merelt sadamasse, kus jätkuvad uurimistoimingud. See kõik on toimunud täpselt nii, nagu Postimees on oma varasemates juhtkirjades soovitanud. Filosoofilised arutelud rahvusvahelise mereõiguse üle võivad jätkuda, kuid antud juhul ei jäänud soomlased istuma ja pöidlaid veeretama, vaid rokkisid täiega, taas kord.