JÜRI KOTŠINEV Oli ka selline Venemaa...

Vahel on tunne, et seda kõike on liiga palju, et välja kannatada. Sellistel puhkudel sulgen ma silmad ja lähen mõtteliselt tagasi aega, kui olin muretu ja noor. Tegelikult lähen tagasi veelgi varajasemasse aega, kui mind olemaski polnud, aga mis mulle just selle tõttu veel rohkem meeldib. Ma väljun mõttemaailma radadel korterist, kus elasin Moskvas Jermolajevski põiktänavas, Patriarhi tiigi juures ning kõnnin mööda ringteed kuni Tverskaja tänavani. Sealt astun edasi Puškini väljakuni ja võtan voorimehe. Lasen end viia restorani Jar. Prantslasest asutaja Tranquille Yardi nime kandev asutus avati 1826. aastal Kuznetski silla ja Neglinnaja tänavate nurgal. 1836. aastal kolis restoran Petrovski parki Peterburi maantee ääres. 1871. aastal sai restorani omanikuks Moskva kaupmees Fjodor Aksjonov, hüüdnimega Apelsin. Seal esines kuulus Ilja Sokolovi koor ning paljud romansside esitajad.