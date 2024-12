LAURA JÕGAR «Mängi kord veel» ehk kummardus Heimar Lengile

28. detsembri õhtul, kui lõppenud on saatesarja viimane episood, valdab mind nukrus. Olen küll lugenud juba artikleid saatesarja lõpetamisest ja kuulnud tuttavatelt murelikke noote, kuid nüüd on see käes. Viimane saade on ilus ja paneb hinge helisema, nagu ikka, kuulajatelt on tulnud virnade viisi kirju, millest saatejuht peab tegema valiku, milliseid ta saates ette loeb, iga sõna ja muusikapala on läbi mõeldud, nagu Heimar Lengil ikka – miski ei viita muutustele… kui välja arvata pisuke viide saate alguses, et loodetavasti jäävad kuulajad aastate pärast ka seda saadet hea sõnaga meenutama, ning lõpusõnad, kus kulgeb kõik tavapäraselt, kuni saatejuht ütleb, et ta ei saa enam öelda « Kui saatus lubab, siis järgmisel nädalal me kohtume jälle », sest saatus ei luba. Vikerraadio programmis 2025. aastal enam «Kuldrandevuud» pole. Lõpulugu, mis on, nagu ikka, instrumentaal, on sel korral leinalugu. Pole küsimust, miks.