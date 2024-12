KRISTJAN JÄRVAN Eestil tuleb lõpetada iseendale jalga tulistamine

Laevade ankrud künnavad Läänemeres elektri- ja sidekaableid Venemaa tellimusel juba stabiilsete tööampsudena. See on vahetu ja süsteemne oht meie energiajulgeolekule. Samal ajal räägib vabariigi valitsus, et loodab rahvusvahelise õiguse muutmisele ja kavatseb suhelda kõigi oluliste ametnikega. Suhtlemine on muidugi tore, aga kodanikuna ootan valitsuselt tegusid, mida endise kabinetiliikmena realistlikuks pean. Kliimapoliitika on praeguses olukorras hobitegevus, mis tuleb visata nurka ning prioriteediks seada Eesti julgeolek koos energeetilise toimepidevusega.