RAINER SAKS Venemaa on sel aastal sõjale ohverdanud rekordarv mehi

Kindrali sõnul kaotas Vene armee selle aasta jooksul 420 000 sõdurit langenute ja haavatutena, mis on kõige suurema kaotustega aasta Vene armee jaoks. Kindrali sõnul saavutati selline tulemus väga suuresti tänu erinevate droonide järjest suuremale tootmisele ja kasutamisele. Võrreldes 2023 aastaga suurenesid droonide tarned armeele 19 korda ning hävitatud sihtmärkide arv 3,7 korda. Ukraina vastav minister teatas eile, et 96 protsenti Ukraina armee kasutatud droonidest on toodetud Ukrainas.