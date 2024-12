KASPAR OJA Kui suur on Estlink 2 purunemise hind Eesti majanduse jaoks?

Ligikaudsed arvutused näitavad, et seitse kuud rivist väljas olev merekaabel tähendab praeguste maailmaturu energiahindade juures, et Eesti elektritarbijad peavad maksma elektri eest ligikaudu 105 miljonit eurot enam kui töötava Estlink 2 puhul. Täiendav suvekuu katkist kaablit «maksab» 12 miljonit eurot ja sügiskuu 15 miljonit eurot. Need arvutused on ligikaudsed ega saa arvesse võtta ootamatuid kõikumisi - nagu oleme minevikus näinud, võib elektrihind vahel reageerida väikestele muutustele nõudluses ja pakkumises üsna mittelineaarselt.