MARGE-MARIE PAAS Eesti on saanud oma esimese pühaku

Paavst Franciscus on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et tänapäeval pole märtreid vähem kui kristluse esimestel sajanditel. Eriti meie Euroopa mandril, rääkimata Eestist. Tasub vaid meenutada õigeusklike esimärter Platonit (Eesti kodanikunimega Paul Kulbusch), kes 2. jaanuaril 1919 vangistati enamlaste poolt ning lõpuks suri Tartu vanglas koos teiste õigeusklikest kaaslastega.

Ja nüüd on katoliku kirikupea paavst Franciscus andnud loa Eesti katoliiklaste esimärtri, Eduard Profittlichi (1890-1942), õndsakskuulutamisele. See õndsakskuulutamine on esimene Eesti katoliku kiriku ajaloos ning ka kogu Põhjamaades üks esimesi pärast 16. sajandit.