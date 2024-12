Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz väljendas väga lihtsalt ja konkreetselt, et Venemaa on kaotanud agressioonis Ukraina vastu kõik oma eesmärgid. Kantsler tuletas meelde, et Venemaa eesmärk oli kogu Ukraina hõivamine, enda kontrollitud valitsuse ametisse seadmine, välistada Ukraina lähenemise Euroopale ning nõrgestada NATOt. Mitte ükski neist eesmärkidest pole tema sõnul Ukrainas realiseerunud, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.