JUHTKIRI Vajame energiajulgeolekut

Energiapoliitilises mõttes oleme aga endiselt ülejäänud liitlastega nõrgalt seotud. Selle põhjus on ajalooline: kuulusime aastakümneid ühtsesse Nõukogude Liidu energiasüsteemi, millest kavatseme end järgmise aasta veebruaris lahti ühendada. Kuid meie ühendused Euroopaga ei ole veel piisavad, et meie saarest saaks energeetiliselt osa mandrist või vähemalt kindel poolsaar. Nagu näitasid äsjased sündmused, peame väga tõsiselt mõtlema stsenaariumile, kus peame mõnda aega kogu elektritootmisega ise hakkama saama.

Tuleb arvestada, et peale kunagise seotuse nõukogude võrguga on meie energiasüsteemil veel üks probleem. Nagu ütles Postimehele üks valdkonna asjatundja, meenutab meie süsteem suurt puud, mille tüvi tuleb Narva elektrijaamade juurest ning oksad jaotuvad üle terve maa, kusjuures kõige jämedamad oksad ehk ülekandeliinid kulgevad sinna, kus kunagi oli üleliidulise tähtsusega tööstus. Meie energiasüsteemi olemus on aga muutumas: üritame ühe suure puu asemel katta tervet riiki tammepuust lauaga, mille igas servas saaks piltlikult öeldes laual tantsida; see tähendab, et meie võrgus saaks elektrit peale tarbimise ka müüa ja nii paljudes Eestimaa piirkondades. See kõik võtab aega ja raha ning paraku oleme sellest ideaalpildist veel üsna kaugel.