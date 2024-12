Karise aastalõpukõne empaatia-avaldus oli Eesti ärevate elanike suunal loomulik, seda enam, et Eesti olukord ei ole täna sama, mis on Ukrainal. Meil ei ole alust kindlas kõneviisis väita, et puhkemas on laiem sõda Euroopas. Euroopa ajalugu vaadates ei saa kahjuks kindlalt ka väita, et sõda on välistatud, nii nagu rahvale soovitab oma kõnes öelda Eesti riigipea, mitte küll sõnasõnalt nii, aga funktsionaalselt, kontekstis, loeb sellise osunduse Karise avaldusest välja.