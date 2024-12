Maria Jufereva-Skuratovski Poliitilised nihilistid on muutnud Eesti lepitamatuks lahinguväljaks

Praegu teeb mulle rohkem muret see, et minu kodumaal on üha selgemalt näha, kuidas vasakpoolsed meeleolud koguvad hoogu. See väljendub avalikus põlguses riigiinstitutsioonide, valitsuse, poliitiliste oponentide suhtes, samuti faktide, tegeliku olukorra, üldtunnustatud väärtuste ja käitumisnormide eitamises.