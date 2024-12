STEPAN KARJA Veel jõuab vältida kahtlase taustaga nime, mis väänab meie ühist arusaama

Olnuks väga tore, kui endise Puškini kooli õpilastele jääks uue nime otsimise ajast meelde Jogentaga ainult ilmaütlevas käändes. Johtuvalt pühadest ja koolivaheajast on alust arvata, et poliitikust vembumehe väljapakutud muinasaegne nimi pole veel üleriigilistesse registritesse kantud ning on võimalik asendada sobivamaga.