TOOMAS ALATALU Kriis ladvikus lööb läbi? Venemaa võimutipus lähevad asjad ridamisi nihu

Putini varakult väljakuulutatud kolmepäevase aastalõpu programmi (see kadus 26. detsembri õhtupoolikul internetist!) juhatas sisse Ermitaaži külastamine, mille direktoril lasti külalisele pajatada – näidata, kuidas seda kogudes hoitakse Euroopa kunsti. Sündis see 24. detsembril ja järgmisel päeval langesid Ukraina linnad Vene relvade uue raevuka rünnaku ohvriks.

25. detsembril toimus traditsiooniline SRÜ liidrite kokkusaamine, kus torkas silma, et laua taga oli seitse meest ja Putini selja taga üheksa (osavõtva) riigi lipud. Putin teavitas kohe, et Aserbaidžaani liider Älijev oli koju tagasi pöördunud ja nüüd on teada, et selle põhjuseks oli nende reisilennuki tulistamine ja allakukkumine Kaspia mere vastaskaldal.