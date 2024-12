TÕNIS PALTS Reformierakondlik valitsus ei saa aru, mis on energiajulgeolek

Kõigepealt teatas kliimaminister Yoko Alender, et eestlased ei pea muretsema, kuna tema helistas Balti riikide energeetikaministritele ja Eestis jäävad tuled kodudes põlema. Pärast teatas peaminister, et telefonid töötavad ka. Kasutades ekspeaminister Ansipi sõnu: «tule taevas appi». See veel puudus, et meil elekter ja telefoniside täielikult katkeksid, kirjutab Isamaa eestseisuse liige ja endine rahandusminister Tõnis Palts.