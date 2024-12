Seda võimalust ongi Venemaa kasutanud, kuna väljande Marinetraffic andmetel kuulub Eagle S Venemaa varilaevastiku koosseisu. Tuletame meelde, et varilaevastikku kuuluvate laevade tegelik omanik on avalikkusele teadmata. Küll aga teame, et konkreetne laev tegeleb nafta transportimisega sanktsioonide all olevalt Venemaalt, mistõttu ta sõidabki praegu Läänemerel.

Mida me peaksime järeldama ja ette võtma? Postimees on sellest varem juhtkirjas kirjutanud ning võtnud seisukoha, et taristu saboteerimine on vaenulik akt, millele tuleb vastavalt reageerida. Läänemerd ümbritsevatel NATO riikidel pluss Suurbritannial on piisavalt merelist sõjajõudu, et kahtlustatavad laevad kinni pidada ning asjaolud kindlaks teha. Kui süü tuvastatakse, tuleb alus interneerida ning hoida seda kinni, kuni süüdlased on kahju hüvitanud.