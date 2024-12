MARI-VIVIAN ELLAM Iisraeli-vastased on kistud manipulatsioonisõtta

Sellistel sanktsioonidel on ainult üks eesmärk – mõjutada Iisraeli olema leebe ja inimlik nende suhtes, kellest ei hooli nende enda terroristlikud juhid, kasutades neid oma terrorirünnakutes kilbina. Selline leebus tähendaks loobumist oma riigi kaitsmisest ning seeläbi loobumist ka oma riigist.

Kui kaob aga Iisrael, on see samm lähemal ka juudi rahva hukkumisele, eriti arvestades antisemitistlikke hoiakuid, mis on taas suuremat kandepinda leidmas, muuhulgas meie oma Eesti ülikoolides.