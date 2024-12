Lõppev aasta oli eestlastele iga tummine ning pessimismiks pole vähimatki põhjust. Vabariigi valitsus vahetus pigem nohinal, aga idapiiril käis see eest korralik võimukaklus. Lisaks kogesime veel olümpiamängude, Malluka blogi ning mulgipudru võidukäiku. Selle pinnalt võib läinud aasta rahulikult ajalukku pakkida ning sugugi mitte väiksema kirega uue kallale asuda.

Kes oleks osanud arvata, et vaevalt aasta pärast idaraha skandaali kroonitakse Eesti äsjane peaminister Euroopa välisasjade kõrgeimaks esindajaks? Ka kõige kriitilisemad hääled avalikkuses on pidanud suu vett täis võtma ning vaikselt kiitma Kaja Kallast, kui kõige kõrgemale ametikohale määratud eestlast, mida ta vaieldamatult kaasaegses kontekstis on.