MAIDO RUUSMANN Kõik viitab, et Eesti majandusele ei peaks enam viimsetpäeva kuulutama

Nii Swedbanki kui Eesti Panga ekspertide hinnangul on Eesti majanduses hakanud ilmnema esimesed positiivsed märgid. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 17 protsenti ning teenuste eksport suurenes kaheksa protsenti. Samuti on oluline, et töötlev tööstus on peale pikemat paigalseisu näidanud kasvu – aastases võrdluses suurenes toodangu maht 3,5 protsenti, kuises võrdluses 1,5 protsenti. Ka siin veab kasvu tugev eksport, mille osakaal on mõnes sektoris, näiteks transpordivahendid, arvutid ja optikaseadmed, jõudnud üle 90 protsendi.