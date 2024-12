MATTIAS JÕESAAR Ülereguleerimine on lämmatanud põllupidaja loomulikud instinktid

Eesti põllumajandust on valitsema pandud robustne administratiiv-bürokraatlik süsteem (ABS). See on kaaperdanud turu loomupärased stiimulid ja muutnud põllumajandussektoris tegutsemise keerulisemaks ja kahjumlikumaks. Ametnikele tuleb tekitada stiimulid, et mitte sekkuda vabaturumajandusse, kirjutab Postimehe praktikant Mattias Jõesaar.