Arvestades asjaolu, et Kurski oblasti teemadel kõneleb Vene meedia väga harva, on selline tulemus küsitlustel tähelepanuväärne. Iseenesest ei tähenda see veel Venemaa juhtkonna jaoks mingit tõsist probleemi, kuid näitab kaudselt, et Venemaa juhtkonna jaoks on see potentsiaalselt ohtlik teema. Ühtlasi kinnitab seegi fakt, et Ukraina väejuhatus hindas olukorda õigesti, kui alustas pealetungi Kurski oblastis.