ANDRES KRAAS Palju kära ei millestki ehk häda mõistuse pärast

Samu pealkirju kandsid nii Shakespeare´i kui Gribojedovi säravad komöödiaid. Kuigi need loodi erinevatel sajanditel, tundub, et tegemist on inimajaloo igaveste probleemidega. Kui nende suurmeeste näidendite näol oli tegemist maailma tippteostega, siis Eesti kontekstis meenutavad mõlema loo pealkirjad pigem Kapa-Kohila taidlusringi poolt untsu keeratud laadapalagani: rumalusest, harimatusest ja hea maitse puudumisest, kirjutab ajaloolane Andres Kraas.