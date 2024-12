VAHUR LAIAPEA Afganistani mehe raske saatus. Vangis või vabaduses?

Olin seal filmi tegemas endistest Nõukogude sõduritest, kes kunagi vangi langesid, ellu jäämiseks islamisse astusid ja Nõukogude armee vastu sõdima hakkasid. Ma ise olen väsinud seda enam kui seitsme aasta taha jäänud lugu meelde tuletamast ja sellest rääkimast. Minu jaoks lõppes kõik kahe kuu pärast, kui ma Kabuli vanglast vabanesin ja koju lendasin. Lugu elab minus oma elu ja mina ise oma elu. Minu sõbra Mohsini jaoks kestab see lugu aga edasi. Jah, ta vabanes vanglast kümme päeva enne mind. See oli ime. Minu suurim hirm vanglas viibimise ajal oli, et ta jääb pikkadeks aastateks vangistusse – peale seda, kui mina sealt olen pääsenud. Siin ei ole ruumi seda kõike pikemalt lahti rääkida. Kel sügavam huvi, võib lugeda minu raamatut «Afganistani vang».