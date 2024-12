Marek Strandberg Noh pribaldid, peame jõule jah?

Vene originaalpealkiri on «Eesti Peterburg» («Эстонский Петербург»). Saade näib olevat toodetud ETV+ telimusel Venemaal. Režišöör samuti sealt – Jekaterina Dodzina. Selle sarja esimene osa, mis juba mitu aastat tagas tehtud, on siis oma seitsme järgneva osaga alates selle nädala esmaspäevast (23. detsembrist) kuni aastavahetuseni riiklikus kaugnägemises vaadatav. Ametlikult on lugeda, et see on valmis saanud 2022. aastal – ehk siis pärast Vene tapatalgute algust Ukrainas. No ilmselt on see olnud ennegi eetris, aga see pole lihtsalt mu silma sattunud. Ilmselt väga paljudele teistelegi. Mida te arvate saatest, kus intervjueeritakse Vene teadmamehi, kes vaimustunult räägivad sellest, kuidas Tartu Ülikoolile pandi alus 1802. aastal ja siis oli seal rektoriks Nikolai I pool palavalt armastatud Parrot, keda too olevat hellitavalt oma «väikeseks Voltaire'ks» kutsunud.