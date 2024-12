Kuigi palju on selle aastaga ära tehtud, siis mida vanemaks saan, seda kiiremini aeg lendab. Kõige enam näeb seda siis, kui sul on lapsed. Eriti just jõulude ajal.

Lastega on jõulud kuidagi eriti erilised. Nende õhin kuuse ehtimisel, päkapikkude ootamisel ning jõulukingi nimekirja tegemisel. Meenub kohe aeg, kus kuulasin ukse taga, kuidas mu lapsed, tol ajal umbes kolmene ja kuuene, jõulusoovide nimekirju kirjutasid. Pool internetti kirjutati ümber. Mingil hetkel küsib tütar oma vennalt, et seda vist jõuluvana ei too, see on nii kallis, mille peale poeg vastas, et ei ole üldse hullu, tal on ju oma mänguasjade tehas. Või kui läksin päkapikku mängima, aknalaual olevatesse jõulusokkidesse maiustust panema, siis ootas mind seal ees komm, mille juurde oli kirjutatud «Päkapikule». Kui aus olla, siis on mul veel siiani alles nii kõik need kirjad kui ka sama mainitud komm. Mõnusad ajad.