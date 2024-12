RAINER SAKS Venelased kaotavad päevas poole rohkem sõdureid, kui värvata suudavad

Elavjõu osas väidab Svitan, et praegu suudab Vene armee päevas värvata 700-800 uut sõdurit, kuid kaotab päevas pidevalt üle 1500 sõduri. Seega jõuab 2025. aasta jooksul kätte ka see hetk, kus Venemaa ei suuda ilma suurema võõrsõdurite panuseta enam senises ulatuses pealetungi jätkata või peab läbi viima uue mobilisatsiooni. Venemaa president väldib mobilisatsiooni nagu katku ning on eelistanud kasutada armee jaoks väga ebamugavat Põhja-Korea sõdurite lahendust. Kurski suunal praegu toimuvat Põhja-Korea sõdurite kaasamist võib selles kontekstis pidada testperioodiks, et selgitada välja vajalikud tegevused suuremate Põhja-Korea üksuste kaasamiseks.