Ehkki mäletatavasti üllatas Putin detsembris 2013 pressikonverentsil kuulajaid, öeldes müstilise Paldiski raadio peatoimetajale Oleg Teslale «Tere, tere, vana kere!», ta tegelikult eesti keelt ikkagi ei oska, kõnelemata sellest, et Konstantin Päts on ammuilma surnud. Niisiis, midagi sellist ei saa juhtuda. Või ikkagi saab? Mõtelge veel üks kord.

Soomlastest on keegi juutuuber Paakkelsi sarnase vägitükiga hakkama saanud. Ta on loonud väga reaalsena tunduva Kekkoneni Talk Show, kus kunagine põhjanaabrite president Urho Kaleva Kekkonen intervjueeribki Vladimir Putinit, kes kõneleb sulaselges soome keeles. Tulemus on erakordselt mõjus. Üks itaallane on kommentaariks öelnud isegi: «Ma ei teadnudki, et president Kekkonenil oli oma talkshow!»