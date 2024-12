Eestis kehtib 2011. aastast Kunstiteoste tellimise seadus, rahvakeeli tuntud kui «protsendikunsti seadus», mille jõustumise eel arutleti elavalt, milliseid tulemusi selline süsteem annab. Valminud kunstiteosed võivad meeldida või mitte (maitse üle ju ei vaielda!), kuid kahtlemata on kunst saanud veidi enam avaliku ruumi ja hoonete osaks ning autorid on saanud oma töö eest ka tasu. Mis aga juhtuks kui võtta see eeskujuks ning kirjutada ette (kasumlikele) eraettevõtetele protsendiheategevuse nõue ehk kohustus head teha?