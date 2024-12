URMO RAUS Eesti riigil ei saa minna paremini kui tema kodanikel

Alati on kosutav kuulata president Lennart Meri Eesti taasiseseisvumisele järgnenud esimeste aastate kõnesid. Neid kõnesid kuulates olen ma ennast tabanud mõttelt, et meil on rahvana olnud õnne tunda oma ajaloos vähemalt hetkeks valgustatud monarhiat, kirjutab maalikunstnik Urmo Raus.