RAUL EAMETS Jõuluvana, too meile rahu ja turumajandus...

Alustada oli lihtne, kõigepealt soovisin, et vastikud sõjad saaksid sellise lõpu, et rahulikumad ajad tuleksid pikemalt kui kolmeks kuni viieks aastaks. Kui Putin saab peeglisse vaadata ja öelda, et me (Venemaa) ju võitsime sõja, siis on meil (Balti riigid) kõik väga halvasti. Peaksime hakkama veelgi rohkem panustama kaitsevõimesse, sest meie oleme mingil hetkel järgmised. Väga tahaks soovida, et Venemaa sõjamasin keeratakse pikaks ajaks lukku.