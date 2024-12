Nende sõnul hoitakse Põhja-Korea sõdureid Vene armee sõduritest eraldi ning eraldi toimub ka väljaõpe. Selline nõue peaks pigem iseloomustama Põhja-Korea püüdlust minimiseerida kontakte oma sõduritega. Sellegipoolest on Vene sõduritel mulje, et võõrsõduritel on nigelad teadmised teooria valdkonnas, kuid praktilisi treeninguid on nad läbinud rohkelt. Lahingutesse saadetakse nad Vene sõdurite ees (nagu omal ajal vanglatest värvatud sõdureid). Vene sõjavang iseloomustas neid kui täielikult alluvaid ja oma peaga eriti mitte mõtlevaid võitlejaid, kes on vägagi karmid ja ei hooli oma elust. Vene sõdurite hulgas on levinud teadmine, et Põhja-Korea sõdureid toidetakse palju paremini kui Vene armee omasid. Vene sõjavangid kinnitasid keelebarjäärist tingitud suhtlemisprobleeme. Ei ole üllatav, et Vene armee reakoosseis ei ole õnnelik neile peale surutud võitluskaaslaste üle.