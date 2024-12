JANIKA RUUSMAA Muret peame tundma Eesti laste pärast!

Ameti peadirektori arvates ei ole see suur probleem, sest loomaaed, loodusmuuseum, vabaühendused, RMK tegelevad keskkonnaharidusega edasi ja amet ise keskendub nüüd ennetustööle. Mis on see parem ennetustöö meetod kui haridus, seda peadirektor ei täpsusta.