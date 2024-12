Sellekohaseid etteheiteid on lahkunutelt tulnud mitmeid. Näiteks on nad oma kollektiivses lahkumisavalduses Henn Põlluaasa ja Peeter Ernitsa sotsiaalmeediaseinal märkinud, et ERK «ei ole leidnud selget sihti ega kohta poliitmaastikul». Põlluaas on Postimehes kurtnud: «Asutasime uue parempoolse rahvuslik-konservatiivse erakonna, aga ühel hetkel tundus, et see on kõike muud kui see, mida oleme asutanud,» lisades, et «ideoloogia hägustati sedavõrd ära, et sellisel kujul edasi minna ei pidanud ma mõttekaks».