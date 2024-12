Ukraina sisejulgeolekuteenistus (SBU) avaldas meeidas info Vene armee kindral-polkovniku Aleksei Kimi kohta, keda süüdistatakse korralduse andmises rünnata raketiga hotelli Kramatorski linnas Donbassis. Kindrali käsu kohaselt tulistati 24. augustil ballistiline rakett Iskander-M Aasovi mere äärest Taganrogist (Rostovi oblast) hotelli pihta, kus sai haavata mitu kohalikku elanikku ja hotellis viibinud ajakirjanikku, teiste hulgas ka kaks Reutersi töötajat. SBU on varemgi meedias avalikustanud tsiviilobjekte rünnata käskinud Vene armee komandöride nimesid ja esitanud neile ka süüdistusi kuriteo toime panemises. Kuna mõned sellise süüdistuse saanud Vene ohvitserid on nende vastastes rünnakutes elu kaotanud, on taolised infooperatsioonid veidi tõsisema psühholoogilise kaaluga.