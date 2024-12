Aleksei Turovski Me pole ikka lahendanud küsimust tagumikust, oksast ja saest – ka liiga kergest püssipäästikust mitte

Möödunud aasta oli pingeline. Ma arvan, mitte ainult mulle. Muide – see polegi ju nii halb, aga pingest ja stressist edaspidi. Võis ju isegi selline mulje jääda, et see olnuks äärepealt nagu Hiina needuse ekstreemsemaid ja jubedamaid ilminguid või soovitusi, mis täide on läinud: et sa elaksid ajalooliselt huvitaval ajal.