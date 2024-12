Täiesti usutav. Elu on ülepea must-valgeks läinud. Ajal, kus üks sõda sõidab teise kukil, on see mõneti paratamatu. Võib ju hämada, et ega's me juutide vastu ole, vaid nende kurja peaministri vastu, aga kui ikka vehkida loosungiga «Jõest mereni», siis tähendab see lihtviisiliselt üht: juudid kadugu! Ja kui agiteerida Ukraina abistamise vastu, ka siis ei aita hämajutt, et meie siin oleme rahu poolt, vaid see tähendab Putini ja Vene šovinismi toetamist. Tahad või ei taha.