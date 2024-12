JÜRI SEILENTHAL Kaubanduslepe on alati mõlemale poolele kasulik

On tõsi, et EL-Mercosuri leping on üks kauem läbi räägitud lepinguid, kus esialgsele kokkuleppele (peale mitut pausi paari kümnendi jooksul) jõuti 2019. aastal. Samas ei kirjelda läbirääkimisprotsessi pikkus kuidagi lepingu kvaliteeti. Ilmselt 2019. aasta tekstiversioonile esitatu tuginebki, sest poliitilise kokkuleppe muudatustes (2019. aastal kokku lepitusse) saavutas EL partneritega 6. detsembril 2024 (just nimelt selleks et kohandada varem kokku lepitud sätteid vahepeal toimunud arengutega) ning liikmesriikidega jagati lõplikke tekste 9. detsembril (need on ka tänaseks avalikud ja peagi valmib ka eestikeelne tõlge). Seega on võimatu, et Euroopa katusorganisatsiooni seisukoht põhineks tänasel kokkuleppel, samuti on vähetõenäoline, et Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda oleks paari päevaga jõudnud muutusi sügavuti analüüsida varasema seisukoha valguses. Puudutan mõnd esitatud põhiargumenti, sest küllap saame neid küsimusi lähikuudel veel korduvalt arutada.