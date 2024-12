Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz teatas Eesti peaministri Kristen Michaliga kohtumise järel ajakirjanikele, et kuigi tema eelmine kõnelus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ei andnud tulemusi, on ta rahu saavutamise nimel valmis seda uuesti tegema. Saksamaa valitsuse juht rõhutab sealjuures, et Venemaa peab väed Ukrainast välja viima. Saksamaal on tulemas erakorralised valimised ja Venemaal asetatakse kõik viimaste nädalate liidukantsleri väljaütlemised ainult valimiste konteksti ning reageeritakse võimalusel vastavalt.