AK FOOKUS Kas maaelu ja rahvasse enesekindluse süstimine aitaks ilmale tuua rohkem lapsi?

Väikesearvulise rahvana on eestlased südant valutanud kestmise pärast üle aegade, nagu meie põhiseadus sätestab. Kõige silmahakkavamaks näitajaks on sündimus, mille tase on juba aastaid madal, kuid nagu tänavused andmed näitavad, on selle pärast põhjust olla eriti murelik.