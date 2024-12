Aga siin on lihtne nipp, kuidas olukorraga toime tulla. Visake jõuluajaks hull maailm oma peast välja ja keskenduge lähedastele. Tänapäeva jõulud on enamasti eemaldunud oma esialgsest religioossest tähendusest, milleks oli Jeesus Kristuse sünnipäev. Vaevalt et kõik jõululised sellest faktist teadlikud on. Ent võibolla polegi see nii oluline – oluline on olla koos oma lähedastega ja neile rõõmu valmistada. Mõnel juhul polegi suurt vajadust kingi järele, piisab lähedaste nägemisest ja nendega rääkimisest.