Kui elad oma õue all, ei tea, mis juhtub kaugemal – oh sa pime-pime-pime, maailm on imeline. Nii panid Paul Poom ja Ene-Maris Tali kirja vandersellide leibcantus’e sõnad. See üsna fundamentaalset tõde sedastav riim on aga ühtäkki justkui kultuuri tüviteksti hulgast kadunud. Sinna see peaks aga kuuluma.