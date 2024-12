JAANUS KRIISK Eesti treenerid, tehke häält! On aeg oma väärikus tagasi võtta

Huvitav, kas see ametnik, kes selle otsuse tegi ka endal viis protsenti sissetulekut vähendas? Tõenäoliselt ei – nagu kultuuriminister ütles ministeeriumi palgafondi säilitamise teemadel, et ega see suurt pilti ei muuda. Tõesti selleks, et suurt pilti näha peaks enne sinna pildi sisse minema.