Aarne Seppel Riigimets ja RMK – kahtluseid pole, kõhklused on

Miks RMKs asjad vaid pealtnäha korras on? Enda kommunikatsiooni uskudes tegeleb RMK ilusate, heade ja ühiskonnale kasulike tegevustega: matkarajad, õppetoad, puhkealad, majakesed, laudteed soodes, istutamine (ka kaasavad talgud), ja sugugi mitte vähe tähtsad pole nende dividendimiljonid riigieelarvesse. Viimase kümne aasta keskmine dividendipanus on olnud 48 miljonit eurot, kusjuures viie viimase aasta panus on olnud keskmiselt 73,5 miljonit iga aasta. Kas tundub palju?