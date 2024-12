TARMO PIKNER Oh püha lihtsameelsus – kliimakriisist nopib igaüks oma

On pime keskaeg Böömimaal, aasta 1414. Jan Hus, kes on ketseriks tembeldatud, valmistub sõiduks Brüsselisse. Ta peab kirikukogule aru andma selle eest, et on õõnestanud soojaõhu religiooni alustalasid ning on vastu CO2 indulgentside müügile. Samuti vastustab Jan inimeste maksustamist sakramentide eest nagu ristimine, tuuleveskite omanike toetamine, laulatus ja armulaud.