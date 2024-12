Tarmo Soomere Katseliselt leitud parimad viisid maailma muutmiseks

Maailma muutmine ei ole lihtne. Eriti siis, kui pead seda tegema esimeste seas. Nii mõnus on olla keskel või tagumiste hulgas. Kerge on vaadata tagasi iseenda ja kogu planeedi minevikku ja olla tagantjärgi-tarkuse vallas täppisteadlane. Siis on ka selge, kuhupoole ja kui kiiresti joosta, et esimestele järgi jõuda. See on olnud Eesti roll juba kolmkümmend aastat. Nüüd on asjad muutumas. Oleme mitmes aspektis maailmas esirinnas. Eesliinil, tundmatul maastikul tekivad hoopis teised küsimused. Pole üldse selge, mille otsa võib komistada ja kus on ootamas tupik või hoopis kuristik, kirjutab akadeemik ja TTÜ rannikutehnika professor Tarmo Soomere.