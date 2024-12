RAINER SAKS Putini suur etteaste hüpnotiseeris eelkõige Venemaa kodanikke

Esiteks Venemaa president teatas, et on valmis Ukrainaga läbirääkimisteks ja kompromissideks. Oluline on siinkohal, et presidendi käsitluses tähendab see 2022. aasta kevadel Istanbulis toimunud kõneluste ajal määratletud positsioonide juurde naasmist – Venemaa president üritab juba pikemat aega sisendada, et toona saavutati konkreetne kokkulepe. Vene armee oli sel ajal Kiievi eeslinnade ääres ning Ukraina oli valmis edasiste kaotuste vältimiseks tegema olulisi järeleandmisi.