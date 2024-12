JUHTKIRI Lõpp Kremli propagandale!

Juba enne Ukraina täiemahulise sõja puhkemist 2022. aastal hoiatasid mitmed, et Vene propagandakanalite keelustamine Eestis oleks kui sõelaga vee kandmine, sest kaabeltelevisioonist kadunud kanalite asemel leitakse muid vahendeid nende vaatamiseks. Kuid see ei tähenda, et tegema ei peaks mitte midagi.

Samas on uuringud näidanud, et Vene propagandakanalite piiramisel on olnud mõju. Umbes aasta tagasi kirjutas näiteks vabatahtlikest koosnev, Vene infosõjaga tegelev Propastop, et 2022. aasta oktoobris avaldatud uuring näitas, kuidas piirangud vähendasid veebiliiklust Kremli propagandakanalile RT 75 protsenti. See oli üleeuroopaline uuring, kuid ka Postimehe artiklist on leitav tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) viide, mille järgi pidas 2022. aasta jaanuari lõpus 36 protsenti mitte-eestlastest Venemaa telekanaleid oluliseks, siis tänaseks on see osakaal langenud.